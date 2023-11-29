СМУ-88 стало «Надежным застройщиком России»

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой СМУ-88

Группа компаний «СМУ-88» была признана «Надежным застройщиком России — 2023» и награждена Золотым знаком за высочайшие достижения в соблюдении законных прав и интересов участников долевого строительства на территории Республики Татарстан. Звание присвоено по результатам гражданского контроля и по согласованию с Инспекцией государственного строительного надзора Республики Татарстан. Церемония вручения главной федеральной общественной награды состоялась на Всероссийском саммите застройщиков и производителей строительных ресурсов, который в этом году прошел в Тюмени. Из татарстанских застройщиков в этом году номинировано всего семь компаний.

Федеральный некоммерческий проект «Надежные новостройки России» учрежден Фондом развития механизмов гражданского контроля в 2013 году и проводится при участии Союза архитекторов России, Совета главных архитекторов субъектов РФ и МО, Ассоциации «Экспертно-аналитический центр «Проектный портал», Национального объединения производителей строительных материалов и строительной индустрии и исполнительных органов власти. В течение 10 лет эксперты ежегодно проверяют все строящиеся многоквартирные дома на предмет соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства. Несмотря на повсеместный переход на эскроу-счета, эта работа остается актуальной. Надежность застройщика оценивается в несколько этапов, включая проверку юридической документации и фактической информации о строящихся объектах. Помимо этого, с помощью «тайных покупателей» оценивается качество работы отделов продаж. Компании, к которым нет претензий у контролирующих органов и не имеющие жалоб покупателей, становятся номинантами и победителями премии.

— Главный принцип нашей работы — выполнять свои обещания и стараться предвосхищать ожидания. Поэтому две трети наших проектов мы ввели в эксплуатацию с серьезным опережением сроков и не в ущерб качеству. Полученное звание — очень высокая оценка нашей работы, и мы приложим все усилия, чтобы продолжать оправдывать доверие наших покупателей, — отметил генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.

Напомним, СМУ-88 работает на рынке Татарстана с 2016 года, за это время компания ввела в эксплуатацию 10 жилых комплексов. В настоящее время, по данным Единой информационной системы жилищного строительства, СМУ-88 является одним из крупнейших застройщиков Татарстана по объему текущего строительства и доле рынка, а по итогам 10 месяцев 2023 года проекты СМУ-88 стали одними из самых востребованных в Казанской агломерации. Многие объекты СМУ-88 являются лауреатами и победителями всероссийских конкурсов в области архитектуры, нового строительства и территориального развития.

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