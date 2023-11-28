Сегодня в Казани снег и до +2 градусов

Фото: realnoevremya.ru

Во вторник, 28 ноября, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой снег, в том числе мокрый. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от 0 до +2 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от -2 до +2°С.



Также ожидается юго-западный ветер с порывами 5—10 м/с. На дорогах города возможна гололедица, местами сильная.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в конце ноября в регионе ожидается «спокойный характер погоды». Днем температуры воздуха не превысят -9 градусов, по ночам могут опускаться до -16°С.



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Татьяна Демина