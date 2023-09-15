Более половины компаний Казани готовы стать участниками программы распределения выпускников вузов

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Заинтересованы в предоставлении рабочих мест молодым специалистам 53% казанских предприятий и организаций. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

Не против возвращения программы распределения выпускников вузов более половины (53%) казанских работодателей, они готовы предоставить рабочие места. Уже занимаются трудоустройством бакалавров и специалистов 13% компаний. Предпочитают сотрудников с опытом работы 19% предприятий и организаций.



realnoevremya.ru (архив)

Большая часть компаний, согласных вернуться к программе распределения, относятся к отраслям здравоохранения (59%) и производства (53%). Уже нанимают выпускников в IT-компании (27%) и образовательные учреждения (22%).

Напомним, в июле инициатива Татарстана о распределении выпускников вузов не была поддержана Госдумой. Предложение республики заключалось в том, чтобы обучавшихся за счет бюджета студентов обязательно трудоустраивали «путем их распределения по полученной квалификации», а при отказе обязывали возместить стоимость обучения государству. Законопроект получил два отрицательных отзыва — от комитетов по просвещению и по науке и высшему образованию.



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Галия Гарифуллина