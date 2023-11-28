В России выросло число кредитов, взятых на технику

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За этот год число кредитов, взятых россиянами для приобретения электроники и бытовой техники, увеличилось в два раза. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков российских банков.

За первые девять месяцев этого года число кредитов, взятых россиянами для приобретения электроники и бытовой техники, увеличилось вдвое по сравнению с январем — сентябрем прошлого года. Активнее всего респонденты стали оформлять займы на телевизоры, смартфоны, ноутбуки и стиральные машины.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как уточняют аналитики, в этом году большинству жителей страны — 85% — удалось приобрести те товары из сегмента бытовой техники и электроники, покупка которых была отложена в 2022-м. 30% респондентов, которым пришлось повременить с шопингом, уже купили нужные приборы и гаджеты.

Напомним, покупают в кредит автомобили и бытовую электронику по 26% жителей России. Большинство россиян — 72% — хотя бы раз в жизни оформляли кредиты. Отдают долг банку 44% из них, досрочно погасили 28%. Ни разу не брали кредит 25% граждан. Еще 3% размышляют об обращении в кредитную организацию.

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Галия Гарифуллина