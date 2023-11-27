На трех улицах Казани к Новому году появятся новые световые толедо

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Для оформления Казани к Новому году используют старые украшения и конструкции. Новые элементы появятся на улице Карла Маркса, Николая Ершова и Вишневского, сообщил на «деловом понедельнике» заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.

— Планируем, что новые световые толедо будут смонтированы по улицам Карла Маркса, Николая Ершова и Вишневского. Так мы сможем полноценно украсить маршрут, которым ежедневно пользуются тысячи водителей и пассажиров общественного транспорта, — рассказал он.

Традиционно на улицах Казани появятся световые арки. Они появятся на улицах Баумана и Кремлевской, а также на площади Свободы и в парке «Черное озеро».

скриншот realnoevremya.ru трансляции «делового понедельника»

Напомним, в Казани уже устанавливают главную елку. Она, как и в прошлые годы, будет стоять у «Чаши». На ее праздничное открытие, напомним, готовы потратить 2,6 млн рублей.

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Татьяна Демина