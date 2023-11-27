Предприятия Казани увеличили объем отгруженных товаров собственного производства

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

За январь — сентябрь 2023 года объем отгруженных предприятиями Казани товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

— По основным видам промышленной продукции предприятиями Казани за отчетный период отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг на сумму 478,6 млрд рублей, что выше уровня прошлого года почти на 9%, — сказал он.



Индекс промышленного производства в Казани за девять месяцев 2023 года оценивается в 103,3%. Ильдар Шакиров заверил, что основные показатели социально-экономического развития города не только не ухудшились, но и показали рост по основным показателям.

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Татьяна Демина