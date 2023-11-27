Новости бизнеса

11:31 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Предприятия Казани увеличили объем отгруженных товаров собственного производства

10:07, 27.11.2023 1
Предприятия Казани увеличили объем отгруженных товаров собственного производства
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

За январь — сентябрь 2023 года объем отгруженных предприятиями Казани товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

— По основным видам промышленной продукции предприятиями Казани за отчетный период отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг на сумму 478,6 млрд рублей, что выше уровня прошлого года почти на 9%, — сказал он.

Индекс промышленного производства в Казани за девять месяцев 2023 года оценивается в 103,3%. Ильдар Шакиров заверил, что основные показатели социально-экономического развития города не только не ухудшились, но и показали рост по основным показателям.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина
БизнесПромышленностьОбществоВласть Татарстан Город КазаньШакиров Ильдар Саитзянович
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 27 ноя
    В некоторых сферах производства сейчас большой кадровый голод по причине наращивания мощностей. Оттуда и рост впоследствии.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть628.7
  • Нижнекамскнефтехим101.75
  • Казаньоргсинтез98.2
  • КАМАЗ183.4
  • Нижнекамскшина67.15
  • Таттелеком0.811