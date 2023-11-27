Казанский «Водоканал» выделит на капремонт двух канализационных коллекторов 12,7 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Илина Хакимова (архив)

Казанский «Водоканал» хочет капитально отремонтировать два канализационных коллектора за 12,7 млн рублей. Первый расположен на улице Халева, второй — на Восстания, изучило тендер «Реальное время».

Подрядчик будет заниматься земляными и монтажными работами, а также благоустройством территории. Еще ему предстоит решить вопрос с водопонижением и шпунтовым ограждением.

Работы пройдут в два этапа. На первый заказчик дает 45 дней. Второй этап, который связан с благоустройством, продлится до 30 июня 2024 года.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, «Водоканал» планирует капитально отремонтировать канализационный коллектор Ду 600 мм по улице Крутовской в Казани. На это предприятие выделит 6,7 млн рублей.



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Айрат Назипов