Казанский «Водоканал» капитально отремонтирует коллектор за 6,7 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

«Водоканал» планирует капитально отремонтировать канализационный коллектор Ду 600 мм по улице Крутовской в Казани. На это предприятие выделит 6,7 млн рублей, изучило тендер «Реальное время».

Подрядчику предстоит выполнить несколько видов работ. В частности, нужно разобрать трубопроводы канализации, вручную засыпать траншеи, извлечь стальные сваи, установить иглофильтры и так далее.

Работы нужно завершить в течение 45 дней с момента заключения контракта. Заявки на участие в тендере принимаются до 1 декабря.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, казанский «Водоканал» потратит почти 5 млн рублей на компенсационную посадку деревьев после проведения ремонта на своих объектах. Работы будут выполняться в 2024 году.



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Айрат Назипов