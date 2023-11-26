В Госдуме раскритиковали футболистов за нежелание помогать армии во время спецоперации
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев упрекнул футболистов за отсутствие желания помогать армии. Он ждет от футболистов поддержки специальной военной операции.
— Случаев, чтобы кто-то из наших футболистов хоть часть своей баснословной зарплаты отдал на нужды российской армии, что-то не припоминаю. Может быть, это в целом такая предательская среда, потому что не слышно от футбольной гвардии иных мнений, — цитирует его «РИА Новости».
По его мнению, известные футбольные ветераны «оказались крайне падкими на государственные деньги, но совершенно неспособными встать на защиту страны».
— Где тот футболист, что горячо приветствовал бы спецоперацию и, более того, не бежал бы из России, а, наоборот, записался на фронт добровольцем? Такого ждешь от спортсменов, которые были гордостью страны, а не банального следования на поводу у собственного кошелька, — сообщил он.
Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции утром 24 февраля 2022 года. Подробности — в сюжете «Реального времени».
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