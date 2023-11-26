В Госдуме раскритиковали футболистов за нежелание помогать армии во время спецоперации

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев упрекнул футболистов за отсутствие желания помогать армии. Он ждет от футболистов поддержки специальной военной операции.

— Случаев, чтобы кто-то из наших футболистов хоть часть своей баснословной зарплаты отдал на нужды российской армии, что-то не припоминаю. Может быть, это в целом такая предательская среда, потому что не слышно от футбольной гвардии иных мнений, — цитирует его «РИА Новости».

По его мнению, известные футбольные ветераны «оказались крайне падкими на государственные деньги, но совершенно неспособными встать на защиту страны».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Где тот футболист, что горячо приветствовал бы спецоперацию и, более того, не бежал бы из России, а, наоборот, записался на фронт добровольцем? Такого ждешь от спортсменов, которые были гордостью страны, а не банального следования на поводу у собственного кошелька, — сообщил он.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции утром 24 февраля 2022 года. Подробности — в сюжете «Реального времени».



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Айрат Назипов