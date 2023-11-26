Гандболисты «Зиланта» взяли реванш у команды «Чеховские медведи — 2»

Фото: скриншот realnoevremya.ru из трансляции на сайте handballtv.ru

Казанский гандбольный клуб «Зилант» обыграл команду «Чеховские медведи — 2» в чемпионате России. Матч завершился со счетом 30:28.

Ближе к концу матча хозяева площадки имели преимущество в шесть мячей, однако «медведи» едва не сравняли счет, сократив отставание до двух очков. Но казанская команда все же сломила сопротивление клуба из Чехова.

Накануне «Зилант» уступил гостям со счетом 27:33. Эффективность бросков «медведей» составила 70%, тогда как «Зиланта» — 60%.

скриншот realnoevremya.ru из трансляции на сайте handballtv.ru

4 ноября казанский гандбольный клуб уступил уфимскому «Акбузату». Матч Кубка России завершился со счетом 32:39.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов