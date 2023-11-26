Гандболисты «Зиланта» взяли реванш у команды «Чеховские медведи — 2»
Казанский гандбольный клуб «Зилант» обыграл команду «Чеховские медведи — 2» в чемпионате России. Матч завершился со счетом 30:28.
Ближе к концу матча хозяева площадки имели преимущество в шесть мячей, однако «медведи» едва не сравняли счет, сократив отставание до двух очков. Но казанская команда все же сломила сопротивление клуба из Чехова.
Накануне «Зилант» уступил гостям со счетом 27:33. Эффективность бросков «медведей» составила 70%, тогда как «Зиланта» — 60%.
4 ноября казанский гандбольный клуб уступил уфимскому «Акбузату». Матч Кубка России завершился со счетом 32:39.
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