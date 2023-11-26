Спортсмен «Синтеза» Николай Зуев выиграл вторую бронзу на чемпионате России по плаванию

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтеза»

Спортсмен «Синтеза» Николай Зуев выиграл очередную бронзовую медаль на чемпионате России по плаванию на короткой воде. Он поднялся на третью ступень пьедестала в заключительный день соревнований.

Пловец выступал в комбинированной эстафете 4х100м в составе сборной Татарстана. В команде также выступили Андрей Минаков, Эдуард Валиахметов и Алексей Мерзляков. Они преодолели дистанцию за 3 минуты и 29 секунд.

Для Николая Зуева это уже вторая бронзовая медаль. До этого в чемпионате в составе сборной Татарстана спортсмен «Синтеза» успешно преодолел комбинированную эстафету 4х50м.

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Айрат Назипов