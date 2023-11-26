Спортсмен «Синтеза» Николай Зуев выиграл вторую бронзу на чемпионате России по плаванию
Спортсмен «Синтеза» Николай Зуев выиграл очередную бронзовую медаль на чемпионате России по плаванию на короткой воде. Он поднялся на третью ступень пьедестала в заключительный день соревнований.
Пловец выступал в комбинированной эстафете 4х100м в составе сборной Татарстана. В команде также выступили Андрей Минаков, Эдуард Валиахметов и Алексей Мерзляков. Они преодолели дистанцию за 3 минуты и 29 секунд.
Для Николая Зуева это уже вторая бронзовая медаль. До этого в чемпионате в составе сборной Татарстана спортсмен «Синтеза» успешно преодолел комбинированную эстафету 4х50м.
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