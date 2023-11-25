Спортсмен «Синтеза» Николай Зуев выиграл бронзу чемпионата России
Спортсмен «Синтеза» Николай Зуев выиграл бронзу чемпионата России в Санкт-Петербурге.
Пловец выступал в комбинированной эстафете 4х50м в составе сборной Татарстана вместе с Алексеем Крутых, Андреем Минаковым и Алексеем Мерзляковым. Результат бронзовых призеров — 1:34.97 секунд.
В октябре и ноябре Зуев выступал в чемпионате Приволжского федерального округа по плаванию на короткой воде. Он принимал участие как в эстафетах в составе сборной Татарстана, так и в личных дистанциях на спине — 200, 100 и 50 м.
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