Зинэтула Билялетдинов: «Матч был непростым, но команда сработала хорошо»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Витязем» (3:2) в очередном матче регулярного Фонбет чемпионата КХЛ. Он отметил, что команда хорошо подготовилась к игре и сделала все для положительного результата.



Он отметил, что Александр Радулов «сильно проболел»:

— Предыдущая игра против «Куньлуня» была очень сложной для него, но Саша решил выйти. И сегодня он отыграл достойно, ничего плохого сказать не могу. Старается играть на команду, на результат. Он — наш капитан.

Билялетдинов похвалил Евгения Свечникова, который сегодня отличился дублем:

— Очевидно, что он делает определенные выводы, исправляется. Сегодня играл хорошо, забросил две нужные шайбы. Молодец.

Тренер отметил, что после отдыха «Ак Барс» будет серьезно готовиться к матчу против «Лады».

«Ак Барс» прервал серию из трех матчей без побед и занимает пятое место на «Востоке» (42 очка в 35 играх). «Витязь» располагается на последней, 11-й, строчке «Запада» (28 очков).

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Маргарита Головатенко