Россия предложила Турции сотрудничество в сфере малой атомной энергетики
Россия предложила Турции сотрудничество в сфере малой атомной энергетики, сказал вице-премьер России Александр Новак.
По его словам, энергетика — одно из ключевых направлений взаимодействия между странами. Россия поставляет в Турцию стабильный поток энергоресурсов.
— Продолжается реализация нашего флагманского проекта в сфере мирного атома, строительство электростанции [«Аккую»], — приводит его слова ТАСС.
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