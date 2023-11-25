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Россия предложила Турции сотрудничество в сфере малой атомной энергетики

14:54, 25.11.2023

Россия предложила Турции сотрудничество в сфере малой атомной энергетики, сказал вице-премьер России Александр Новак.

По его словам, энергетика — одно из ключевых направлений взаимодействия между странами. Россия поставляет в Турцию стабильный поток энергоресурсов.

— Продолжается реализация нашего флагманского проекта в сфере мирного атома, строительство электростанции [«Аккую»], — приводит его слова ТАСС.

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Маргарита Головатенко
ПромышленностьОбщество
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