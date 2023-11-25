Порядка 68 тысяч россиян получили гражданство или вид на жительство других стран в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Порядка 68 тысяч россиян получили гражданство или вид на жительство других государств в 2023 году, сообщили в пресс-центре МВД России ТАСС.



38 тысяч россиян уведомили о наличии гражданства других стран, еще 30 тысяч — о наличии у них документа на право постоянного проживания в иностранном государстве.

Чаще всего россияне получали гражданство Израиля, Турции, Армении, Германии, ОАЭ, Украины, Испании, Финляндии, Казахстане, Грузии, на Кипре и в США.

Госдума приняла закон, который предусматривает индексацию на 20% госпошлин за выдачу загранпаспорта и других документов с 1 июля 2024 года.

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Маргарита Головатенко