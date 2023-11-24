Работникам предприятия в Челнах выплатили долг по зарплате в сумме 4,3 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Набережных Челнах сотрудникам предприятия выплатили долг по зарплате на сумму более 4,3 млн рублей, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Не выплатили зарплату за март — август 2023 года 41 работнику предприятия. В адрес руководства внесли представление об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

По инициативе надзорного ведомства директора предприятия привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде).

Задолженность перед сотрудниками погасили в полном объеме.

Накануне сообщалось, что после вмешательства прокуратуры работникам одного из предприятий в Набережных Челнах выплатили более 1,2 млн рублей долга по зарплате. Не получали деньги за август — сентябрь 24 сотрудника.

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Маргарита Головатенко