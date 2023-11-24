«КОС-Синтез-УОР» проиграл МК СШОР «Восток» на старте девятого тура чемпионата России

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтез-УОР»

Ватерполисты «КОС-Синтез-УОР» проиграли МК СШОР «Восток-2» на старте девятого тура чемпионата России. Счет игры составил 11:13 (5:2, 3:4, 1:3, 2:3). Мячи за казанскую команду забросили Комаров (4), Ганиев (2), Тазеев (1), Белянский (1), Махиянов (1), Шайдуллин (1), Полозенко (1).



Молодые заводчане выставили на игру свой сильнейший состав. За четыре периода заводчане забросили сопернику 10 мячей, первыми открыв счет. Через полторы минуты после старта лишнего реализовал Азат Ганиев, сразу же соперники обменялись результативными бросками с 5 м. Ворота МК СШОР «Восток» поразил Раиль Тазеев. Середину украсил дубль Богдана Комарова, и вот уже преимущество хозяев бассейна более чем убедительное. 5:2 — итог первого периода.

Во втором периоде москвичи старались отыграть отставание, фора казанцев незначительно сократилась, счет — 8:6 после первой половины игры.

Решающее значение в матче приобрела третья четверть. Одномоментно «Восток» сравнял счет и вышел вперед. Свой четвертый мяч провел Богдан Комаров. 9:10 — за четверть до финиша.

В заключительном тайме противник «Синтеза» сумел закрепить преимущество. Матч завершился в пользу москвичей — 11:13.

Завтра соперники проведут второй поединок девятого тура. Начало игры и трансляции в 12:00.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтез-УОР»

В предыдущих матчах молодые «заводчане» уступили команде «КОС-Синтез». В первом «зеленом дерби» опытные ватерполисты переиграли дублеров со счетом 19:2, во втором матче счет составил 21:8.

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Маргарита Головатенко