«КОС-Синтез» выиграл в «зеленом дерби»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтеза»

Казанские ватерполисты «КОС-Синтеза» обыграли «КОС-Синтез-УОР». Матч 8-го тура чемпионата России по водному поло между двумя казанскими командами прошел в плавательном бассейне «Оргсинтез» и завершился со счетом 19:2 (6:0, 3:1, 6:0, 4:1).

Мячи за «КОС-Синтез» забросили: Латыпов (4), Васильев (3), Закиров (2), Одинцов (2), Ярлыченко (2), Комаров (1), Деревянкин (2), Пронин (1), Махиянов (1), Лисунов (1). За «КОС-Синтез-УОР» отличились: Белянский (1), Тазеев (1).

В первой четверти опытные «заводчане» забросили в ворота своих молодых дублеров шесть безответных мячей. Еще три гола «КОС-Синтез» забил во втором игровом отрезке, тогда же первый результативный бросок за молодежку нанес Сергей Белянский.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтеза»

Характер игры не поменялся и после большого перерыва. Опытные ватерполисты снова забросили шесть безответных мячей в ворота «КОС-Синтез-УОР». В последней четверти счет составил 4:1.

Соперники проведут второй матч между собой уже завтра, 18 ноября. Матч начнется в 12.00.

За 15 игр ватерполисты «КОС-Синтез-УОР» одержали четыре победы в основное время и одну по пенальти.

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Айрат Назипов