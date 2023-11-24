Выборы президента Белоруссии пройдут не позднее 20 июля 2025 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Белоруссии очередные выборы президента планируют провести не позднее 20 июля 2025 года. Об этом заявил глава ЦИК республики Игорь Карпенко.



По его словам, в соответствии с изменением конституционных норм, которые были приняты на республиканском референдуме 27 февраля 2022 года, в Белоруссии «проводится масштабная модернизация политической системы».

— Завершающим этапом этой работы будет формирование депутатского корпуса в единый день голосования, выборы делегатов Всебелорусского народного собрания и очередные выборы президента Республики Беларусь, которые должны состояться не позднее 20 июля 2025 года, — цитирует «РИА Новости» Карпенко.

Помимо этого глава ЦИК рассказал, что выборы в нижнюю палату парламента и местные Советы депутатов состоятся 25 февраля 2024 года. Всего в единый день голосования будут избираться 110 депутатов нижней палаты парламента и 12 514 депутатов местных Советов депутатов.

— К выборам будут образованы 1394 окружные и территориальные избирательные комиссии, порядка 5,5 тысячи участковых комиссий, — сказал Карпенко.

Совет Федерации может 13 декабря объявить дату выборов президента России, ранее сообщали СМИ. Предположительно, выборы могут быть назначены на 17 марта 2024 года.

Выборы президента России запланированы на март 2024 года. Песков отмечал, что они пока не назначены, но «приближаются» и «в любом случае состоятся». Совет Федерации примет официальное решение уже в декабре этого года. Ранее в Кремле уже заявляли, что не располагают информацией о старте президентской кампании Путина в ноябре. Дмитрий Песков добавил, что ему об этом ничего не известно.

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Илина Хакимова