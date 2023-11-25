Каждый второй россиянин считает, что искусственный интеллект может помочь в борьбе с изменениями климата

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Аналитики Сбера и медиахолдинга Rambler&Co провели исследование и выяснили, в каких направлениях устойчивого развития должен использоваться искусственный интеллект (ИИ), по мнению граждан России. Об этом сообщает «Лента.ру».



Россияне заявили, что искусственный интеллект пригодился бы для облегчения ежедневных задач (18%) и улучшения экономики (16%). Также его предлагают использовать в окружающей среде (8%) и социальной сфере (5%). Каждый четвертый — 26% — убежден, что ИИ способен положительно повлиять на работу во всех этих направлениях.

Самым популярным вариантом применения ИИ стала борьба с климатическими изменениями (51%). Как говорят россияне, искусственный интеллект может быть полезен для предсказания природных катастроф (25%), прогноза изменений климата (23%) и разработки углеродно-нейтральных материалов (17%).

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отвечая на вопрос «Как применение ИИ может помочь сохранить природу?», респонденты отметили, что ИИ может использоваться при проверке качества воды и воздуха (26%). Также опрошенные хотели бы использовать современные технологии для улучшения ситуации с раздельным сбором и переработкой отходов (16%), а также для поиска незаконных свалок и обнаружения случаев браконьерства, такого как незаконная вырубка леса (по 13%).

Подавляющее большинство россиян — 75% — считает, что помощь искусственного интеллекта может облегчить людям освобождение от повседневных дел, приобретение новых умений и движение вверх по карьерной лестнице. Однозначно придерживаются этой позиции 12% опрошенных. Уверены, что на ИИ можно переложить лишь часть дел, 31%. По мнению 32% участников исследования, искусственный интеллект может избавить от многих рутинных забот, но едва ли от всех.

Напомним, используют при выполнении своих рабочих задач искусственный интеллект 19% россиян. Почти половина респондентов, которые обращаются к искусственному интеллекту, 44% — трудятся программистами. Каждый пятый — 22% — является сотрудником сферы развлечений, маркетинга и пиара, 18% — посвятили себя развитию образования и науки.

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Галия Гарифуллина