Эксперты считают, что рост инфляционных ожиданий приведет к поднятию ключевой ставки в России в декабре

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

По итогам торгов в четверг, 23 ноября, изменение пары доллар/рубль было минимальным. К концу дня американская валюта торговалась на уровне 88,5 рубля, это максимум за день, однако открывались торги на уровне $1/88,35 рубля.

Тем не менее в утренние часы доллар подешевел до отметки в 87,9 рубля.

Как объясняет начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко, такой относительно низкой активности в четверг на биржевом рынке способствовал выходной день на биржах в США. Кроме того, полагает аналитик, основная часть участников российского рынка, вероятно, уже успела аккумулировать необходимый к налоговым платежам объем рублевых средств в период активных распродаж зарубежной валюты.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

После перелома тенденции ослабления рубля на валютном рынке в пользу укрепления нацвалюты российские банки начали терять прибыль. Одним из основных факторов снижения стала отрицательная валютная переоценка, произошедшая из-за укрепления рубля.

В октябре чистая прибыль банков составила 256 млрд рублей, в то время как в сентябре показатель достигал 296 млрд рублей, а в августе — 353 млрд рублей.

А вот инфляционные ожидания россиян выросли в ноябре с 11,2% до 12,2%. Интересно, что ценовые ожидания предприятий несколько снизились, однако все еще остаются повышенными по сравнению с прошлыми годами — 23,3 (баланс ответов) против среднего значения в 2020 году в 13,3.

По мнению Юрия Кравченко, дефицит ликвидности и ужесточение процентных условий на денежном рынке, а также укрепившийся рубль будут ограничивать ЦБ в шаге повышения ключевой ставки в декабре.

— Однако рост инфляционных ожиданий по-видимому не оставляет регулятору иного варианта, кроме как снова поднимать ставку, — заключил эксперт.

На этой неделе помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что рубль может продолжить укрепляться. Но ожидать значительных отклонений от текущего курса, по его мнению, не нужно.

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Илина Хакимова