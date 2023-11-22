Максим Орешкин допустил дальнейшее укрепление рубля
Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что рубль может продолжить укрепляться. Но ожидать значительных отклонений от текущего курса, по его мнению, не нужно.
— Рубль сейчас укрепляется и может укрепиться еще. Но в целом рассчитывать на какие-то кардинальные отклонения курса рубля от нынешних равновесных значений не стоит, — цитирует его «Московский комсомолец».
Он объяснил, что на укрепление российской валюты могут повлиять снижение оттока капитала и погашение внешнего долга.
В сентябре Максим Орешкин спрогнозировал более стабильный курс рубля на среднесрочном горизонте. Он заявил, что курс рубля является плавающим, поэтому будет изменяться как в сторону укрепления, так и в сторону ослабления.
Накануне курс доллара на Московской бирже обновил минимумы с 30 июня и опускался ниже 88 рублей. Евро впервые с 30 июня торговался ниже 96 рублей.
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