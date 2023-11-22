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Максим Орешкин допустил дальнейшее укрепление рубля

11:18, 22.11.2023
Максим Орешкин допустил дальнейшее укрепление рубля
Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что рубль может продолжить укрепляться. Но ожидать значительных отклонений от текущего курса, по его мнению, не нужно.

— Рубль сейчас укрепляется и может укрепиться еще. Но в целом рассчитывать на какие-то кардинальные отклонения курса рубля от нынешних равновесных значений не стоит, — цитирует его «Московский комсомолец».

Он объяснил, что на укрепление российской валюты могут повлиять снижение оттока капитала и погашение внешнего долга.

В сентябре Максим Орешкин спрогнозировал более стабильный курс рубля на среднесрочном горизонте. Он заявил, что курс рубля является плавающим, поэтому будет изменяться как в сторону укрепления, так и в сторону ослабления.

Накануне курс доллара на Московской бирже обновил минимумы с 30 июня и опускался ниже 88 рублей. Евро впервые с 30 июня торговался ниже 96 рублей.

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Айрат Назипов
Экономика
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