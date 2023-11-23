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«Куньлунь» обыграл «Ак Барс»

21:50, 23.11.2023
«Куньлунь» обыграл «Ак Барс»
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Куньлунь» обыграл «Ак Барс» в «Арене «Мытищи» со счетом 1:0.

Шайбу забросили в третьем периоде — китайцы реализовали большинство. На 41-й минуте забросил Брэндан Макмиллан.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

21 ноября казанский «Ак Барс» проиграл московскому «Динамо», игра завершилась счетом 4:1.

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Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан
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