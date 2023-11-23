«Куньлунь» обыграл «Ак Барс»
«Куньлунь» обыграл «Ак Барс» в «Арене «Мытищи» со счетом 1:0.
Шайбу забросили в третьем периоде — китайцы реализовали большинство. На 41-й минуте забросил Брэндан Макмиллан.
21 ноября казанский «Ак Барс» проиграл московскому «Динамо», игра завершилась счетом 4:1.
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