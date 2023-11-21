«Ак Барс» проиграл московскому «Динамо»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Казанский «Ак Барс» проиграл московскому «Динамо», игра завершилась счетом 4:1.

«Ак Барс» открыл счет во втором периоде, но москвичи сравняли счет на следующей минуте, после чего забросили еще одну шайбу. Казанцы пропустили третью шайбу, будучи в меньшинстве. Все в том же втором периоде москвичи забили четвертый гол.

Единственной заброшенной шайбой у «Ак Барса» отличился Артем Лукоянов.



В четверг, 23 ноября, «Ак Барс» встретится с китайским «Куньлунем». Начало матча в 19:30.



«Ак Барс» 18 ноября с минимальным счетом уступил «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра закончилась со счетом 0:1 в пользу уфимцев.

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Маргарита Головатенко