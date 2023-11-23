Прокуратура проконтролирует результаты проверки по факту наезда на ребенка в казанском дворе
Во дворе жилого дома по улице Мусина в Казани сбили ребенка. Как сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, пострадавшего доставили в ДРКБ.
Обстоятельства случившегося, в том числе тяжесть причиненного ребенку вреда здоровью, выясняются.
Проверка по данному факту взята на контроль в прокуратуре Ново-Савиновского района Казани.
Напомним, 21 октября в Зеленодольске насмерть сбили 8-летнего мальчика. Ребенок попал под колеса автобуса «Нефаз». Он умер еще до приезда медиков.
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