Ватерполисты казанского «КОС-Синтеза» сыграют в Москве с МК СШОР «Восток-2»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтеза»

В ближайшую субботу казанский «КОС-Синтез» отправится в Москву. В рамках 9-го тура чемпионата России по водному поло татарстанцы сыграют с МК СШОР «Восток-2».

После восьми туров москвичи занимают девятое место в турнирной таблице. Казанские ватерполисты идут третьими. За 16 игр подопечные Евгения Ярощука выиграли 12 матчей.

По мнению аналитиков казанского клуба, МК СШОР «Восток-2» будет трудно справиться с «КОС-Синтезом». У обеих команд разные длина и глубина скамейки, а также задачи на сезон.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтеза»

В предыдущих матчах ватерполисты «КОС-Синтеза» обыграли молодых «заводчан». В первом «зеленом дерби» они переиграли дублеров со счетом 19:2, во втором матче счет составил 21:8.

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Айрат Назипов