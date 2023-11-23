В Татарстане выявили 12 нелегальных кредиторов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За 9 месяцев 2023 года в Татарстане выявили 12 организаций, которые выдавали займы нелегально. Об этом сообщили в пресс-службе отделения — Нацбанка по республике Волго-Вятского главного управления Центробанка.

Как правило, такие компании маскируются под ломбарды, но они не соблюдают требования ломбардной деятельности и не поднадзорны регулятору. Фактически эти фирмы нелегально выдают займы под залог имущества, которое никак не страхуется.

Организации подменяют договоры займа договорами комиссии, хранения и купли-продажи по повышенным процентам. Как уточняют в ведомстве, нет гарантии, что клиенту выплатят деньги при реализации вещи.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Помимо нелегальных кредиторов, в республике выявили три финансовые пирамиды и один нелегальный субъект на страховом рынке.

В октябре прошлого года «Реальное время» писало о татарстанских организациях, у которых имелись признаки нелегальной деятельности. За девять месяцев 2022 года Банк России выявил в республике 23 подобные фирмы.

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Айрат Назипов