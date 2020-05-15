Эксперты Роскачества нашли сальмонеллу и кишечную палочку в пельменях

Эксперты Роскачества провели лабораторные исследования пельменей разных торговых марок и обнаружили в некоторых экземплярах кишечную палочку и сальмонеллу.

Как пишут «Известия», кишечная палочка была найдена в пельменях марок «Белорусские», «Бульмени», «Ложкарев», «Останкинские традиционные пельмени», «Сибирская коллекция», «Стародворье» и «Цезарь». В пельменях «Сибирской коллекции» нашли еще и сальмонеллу. Пельмени этих производителей не соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции».

В Роскачестве отметили, что варить пельмени надо не менее 10 минут, чтобы не отравиться.

Ранее в Роскачестве рассказали об одинаковой полезности продуктов из сухого и цельного молока.

