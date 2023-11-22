В казанской филармонии прошел вечер памяти Роберта Миннуллина

Фото: realnoevremya.ru

В Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая в Казани в среду, 22 ноября, прошел вечер памяти Народного поэта Татарстана, депутата Верховного Совета Татарской ССР двенадцатого созыва, Государственного Совета первого — четвертого созывов Роберта Миннуллина, приуроченный к 75-летию со дня его рождения. Участие в мероприятии принял председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин.



Мухаметшин отметил, что творческая и общественная деятельность Роберта Миннуллина — пример служения многонациональному народу республики.

— Помню, Роберт Мугаллимович как-то заметил: «Жизнь не проходит. Это мы проходим по ней… И это действительно так. Он прошел свой путь достойно и честно. Роберт Миннуллин известен не только как любимый всеми поэт и литератор, чьи произведения по праву вошли в золотой фонд татарской культуры. Человек с твердой гражданской позицией, прирожденный оратор, он умел убедить, «зажечь» своими идеями, повести людей за собой, — сказал председатель Госсовета республики.

Как отметил Мухаметшин, Роберт Миннуллин был одним из самых активных парламентариев. На рубеже бурных 1990-х он был избран народным депутатом Верховного Совета республики XII созыва, а затем депутатом Государственного Совета первого — четвертого созывов:

— Инициатор и автор целого ряда законов, он был в числе тех, кто аргументированно отстаивал повышение самостоятельности Татарстана. В статусе председателя Комиссии по культуре и национальным вопросам, заместителя председателя Госсовета последовательно выступал за возрождение национальной культуры, ратовал за укрепление межэтнического согласия. До сих пор помню его яркие, образные и эмоциональные выступления на сессиях парламента, в средствах массовой информации, глубокие размышления о проблемах развития татарского языка и будущем нашего народа, — подчеркнул он.

Мухаметшин отметил, что стихи Миннулина «нет места лжи и фальши», они легко читаются, их одинаково любят взрослые и дети.

— Скромный, но в то же время принципиальный, он обладал сдержанностью и умением быть необыкновенно убедительным, как в творчестве, так и на политической трибуне. Коллеги ценили и искренне уважали его, восхищались «мягким» юмором, душевной мудростью и доброй иронией, — отметил глава парламента.

В продолжение вечера состоялось подведение итогов и награждение победителей республиканского конкурса на лучшее литературное произведение для детей и юношества имени Роберта Минуллина. Творческий вечер продолжился концертом мастеров искусств Татарстана, которые исполнили песни на слова народного поэта, читали его стихи.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко