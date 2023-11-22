Туризм обгоняет другие отрасли российской экономики по росту инвестиций

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Темпы роста инвестиций в отрасль туризма в России превышают показатели всех иных отраслей российской экономики. В первом полугодии 2023 года они составили 23%, тогда как за весь 2022 год — 37%, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.



Он указал, что туризм как отрасль получил поддержку по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Это льготные кредиты, грантовая поддержка строительства модульных отелей, софинансирование обеспечивающей инфраструктуры, инвестпроекты с участием корпорации «Туризм.РФ».

— В прошлом году, по данным Росстата, инвестиции в туристическую отрасль выросли на 37%, в этом году мы ожидаем превышения, потому что только за первое полугодие видим прирост 23%. То есть бизнес инвестирует туда средства как никогда раньше, рост ни в одной отрасли экономики такой не наблюдаем, — отметил Чернышенко.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко