Владимир Путин: Россия не отказывалась от переговоров, в отличие от Украины

Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, в отличие от Киева, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с африканской делегацией в Санкт-Петербурге.



— Уважаемые друзья, не мы, а руководство Украины объявило о том, что оно не будет вести переговоры, — сказал Путин и напомнил, что Владимир Зеленский подписал декрет, запрещающий ввести переговоры с Россией.

Он представил африканской делегации проект стамбульского договора по украинскому урегулированию, где, как заявил президент РФ, было прописано все: от количества вооруженных сил до единиц боевой техники и личного состава.

Делегация африканских стран прибыла в Санкт-Петербург, чтобы побудить Россию к мирным переговорам с Украиной, заявил президент Коморских островов Асумани Азали. По его словам, текущая ситуация на Украине влияет не только «на эти две дружественные и соседние славянские страны», но и на остальной мир, включая Африку.

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Маргарита Головатенко