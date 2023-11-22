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Жителям 20 районов Татарстана произведут доначисления за услуги сбора и утилизации мусора

11:28, 22.11.2023 4
Жителям 20 районов Татарстана произведут доначисления за услуги сбора и утилизации мусора
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане жителям 20 муниципальных районов будут произведены доначисления за услуги сбора, вывоза и утилизации мусора на сумму в 78 млн рублей. Доначисления будут произведены по поручению УК ПЖКХ, в среднем каждое домохозяйство получит дополнительный платеж на 2,5 тысячи рублей. Об этом сообщил представитель «Татэнергосбыта» на заседании штаба по ТКО в Госкомитете Татарстана по тарифам.

В основном доначисления коснуться семей, проживающих в индивидуальных жилых домах. Так, в Зеленодольском районе будут произведены на 2 700 лицевых счетов.

Заместитель председателя ГК по тарифам Лариса Хабибуллина попросила исполкомы районов внимательно отнестись к доначислениям и не допускать перегибов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В июле российский экологический оператор (РЭО) зафиксировал рост жалоб на вывоз твердых коммунальных отходов в Татарстане. За год количество обращений увеличилось в 1,5 раза.

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Луиза Игнатьева
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 22 ноя
    Мало они делают деньги из воздуха , занимаясь незаконным обогащениям в деревнях , где дома внесенные в росреестр , но там никто не проживает , а начисления идут .
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    Анонимно 22 ноя
    А платить должны те,кто и так регулярно все оплачивает…почему эти суммы не списывают.Какие именно районы это коснется?
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    Анонимно 22 ноя
    Эти начисления не всем придут,только тем кто зарегистрировался недавно,если у вас жилье давно купленное вам нечего переживать
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  • Анонимно 22 ноя
    А почему должны доплачивать,им начисляли меньше сумму?
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