Жителям 20 районов Татарстана произведут доначисления за услуги сбора и утилизации мусора

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане жителям 20 муниципальных районов будут произведены доначисления за услуги сбора, вывоза и утилизации мусора на сумму в 78 млн рублей. Доначисления будут произведены по поручению УК ПЖКХ, в среднем каждое домохозяйство получит дополнительный платеж на 2,5 тысячи рублей. Об этом сообщил представитель «Татэнергосбыта» на заседании штаба по ТКО в Госкомитете Татарстана по тарифам.

В основном доначисления коснуться семей, проживающих в индивидуальных жилых домах. Так, в Зеленодольском районе будут произведены на 2 700 лицевых счетов.

Заместитель председателя ГК по тарифам Лариса Хабибуллина попросила исполкомы районов внимательно отнестись к доначислениям и не допускать перегибов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В июле российский экологический оператор (РЭО) зафиксировал рост жалоб на вывоз твердых коммунальных отходов в Татарстане. За год количество обращений увеличилось в 1,5 раза.



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Луиза Игнатьева