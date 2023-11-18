«Ак Барс» проиграл «Салавату Юлаеву» с минимальным счетом

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

«Ак Барс» с минимальным счетом уступил «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра закончилась со счетом 0:1 в пользу уфимцев.

Единственную шайбу, принесшую победу, в составе уфимской команды забросил Александр Хмелевский.

Вратарь уфимской команды Александр Самонов отразил 21 бросок и оформил третий шатаут в сезоне и 13-й в карьере в КХЛ.

Таким образом, «Салават Юлаев» набрал 39 очков в 32 играх и поднялся на шестое место в таблице Восточной конференции. «Ак Барс», имея в своем активе 40 очков, занимает четвертую позицию.



Следующий матч у казанцев состоится с московским «Динамо» 21 ноября. В прошлый раз «Ак Барсу» удалось победить москвичей со счетом 4:1 (0:0,3:0,1:1).

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Илина Хакимова