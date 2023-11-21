Митрополит Татарстанский Кирилл: «Наша республика является уголком рая — она полна взаимопонимания»

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

В Казани проходит V Форум православной общественности Татарстана. На мероприятии обсудили вопросы сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей в республике, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



— Наша республика — Татарстан — является неким уголком рая в нашей стране, потому что она полна гармонии, взаимопонимания. И очень дружный народ живет в нашей республике, трудолюбивый, — отметил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

На форуме побывал раис республики Рустам Минниханов. Он вручил государственные награды, поблагодарил митрополию республики, отметив роль православия в развитии патриотизма, традиционных и семейных ценностей.

— Сегодня в Татарстане созданы все условия для реализации религиозных запросов, — сказал сегодня на форуме Рустам Минниханов.



Напомним, в эти дни в Казани проходят мероприятия в честь 300-летия со дня основания Казанской православной духовной семинарии. Рустам Минниханов поручил провести их на высоком уровне.



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Маргарита Головатенко