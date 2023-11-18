Рустам Минниханов поручил на высоком уровне отметить 300-летие Казанской православной духовной семинарии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил отметить 300-летие Казанской православной духовной семинарии на высоком уровне. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Напомним, 20 и 21 ноября в Казани пройдут мероприятия в честь 300-летия со дня основания Казанской православной духовной семинарии. Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что 20 ноября также будет организована научно-практическая конференция «Богословие и светские науки: традиционные и новые взаимосвязи». Она будет посвящена наследию духовной школы и перспективам развития богословской науки.

На площадке ГТРК «Корстон» 21 ноября состоится V Форум православной общественности Татарстана. Участниками станут 600 делегатов от Казанской, Чистопольской и Альметьевской епархий, а также высшее духовенство РПЦ. Кроме того, на форум ждут представителей федеральных и республиканских органов власти, науки и культуры.

В Национальной библиотеке Татарстана 8 ноября состоялось открытие выставки редких книг, приуроченной к 300-летию со дня основания Казанской духовной семинарии. Она продлится до 1 декабря.

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Галия Гарифуллина