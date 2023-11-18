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Рустам Минниханов поручил на высоком уровне отметить 300-летие Казанской православной духовной семинарии

12:15, 18.11.2023 6
Рустам Минниханов поручил на высоком уровне отметить 300-летие Казанской православной духовной семинарии
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил отметить 300-летие Казанской православной духовной семинарии на высоком уровне. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Напомним, 20 и 21 ноября в Казани пройдут мероприятия в честь 300-летия со дня основания Казанской православной духовной семинарии. Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что 20 ноября также будет организована научно-практическая конференция «Богословие и светские науки: традиционные и новые взаимосвязи». Она будет посвящена наследию духовной школы и перспективам развития богословской науки.

На площадке ГТРК «Корстон» 21 ноября состоится V Форум православной общественности Татарстана. Участниками станут 600 делегатов от Казанской, Чистопольской и Альметьевской епархий, а также высшее духовенство РПЦ. Кроме того, на форум ждут представителей федеральных и республиканских органов власти, науки и культуры.

В Национальной библиотеке Татарстана 8 ноября состоялось открытие выставки редких книг, приуроченной к 300-летию со дня основания Казанской духовной семинарии. Она продлится до 1 декабря.

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Галия Гарифуллина
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 18 ноя
    Хорошее дело.
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    Анонимно 18 ноя
    Если все расходы на банкет берет на себя РПЦ, а не за счет горожан
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  • Анонимно 18 ноя
    Это там был в 2013-2014 годах гомосексуальный скандал, связанный с жалобами студентов семинарии на сексуальные домогательства со стороны руководства семинарии, с увольнением духовных отцов
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  • Анонимно 18 ноя
    Пусть оплачивает РПЦ, куда Гундяев девать миллиарды которые собираются из церквей????
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  • Анонимно 18 ноя
    Татар иленда мондый байрамнар киракме сон??
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    Анонимно 18 ноя
    Действительно, полностью согласен с Вами, там ведь на противомусульманском отделении миссионеров насильственной христианизации татар готовили и их праздник еще отмечать, а почему тогда не день защитников Казани???
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