В Москве выберут кандидата в зампреды Верховного суда Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Сегодня Высшая квалифколлегия судей РФ может назвать имя будущего зампреда Верховного суда Татарстана. На пока еще занятую вакансию претендуют шесть человек — подобной конкуренции на посты в руководстве судов республике за последние годы не было.



Напомним, рекомендация ВККС — лишь часть конкурсной процедуры. Отобранному сегодня кандидату либо кандидатам (бывает, что коллегия рекомендует и двоих) предстоит пройти тщательную проверку и фильтр кадровой комиссии при президенте РФ.

В списке претендентов — двое судей из числа бывших следователей и один экс-адвокат. Приводим их фамилии в алфавитном порядке:

Эдуард Абдуллин, председатель состава коллегии по уголовным делам Верховного суда РТ, судейский стаж — 11 лет, имеет звание полковника юстиции, в 2001-м работал старшим прокурором-криминалистом Прокуратуры РТ, с 2007 по 2011 годы был спикером Следкома по РТ — старшим помощником руководителя по взаимодействию со СМИ;

Ильгиз Ахметдинов, судья Верховного суда Башкортостана, судейский стаж — 10 лет;

Булат Бариев, зампред Верховного суда Марий Эл, начинал секретарем судебного заседания Арского райсуда Татарстана в 1987 году, по окончании Казанского университета больше 10 лет работал в адвокатуре. Судейский стаж — 16 лет: дважды назначался судьей Моркинского райсуда Марий Эл, в 2012-м стал судьей Верховного суда Татарстана, в 2019-м по Указу президента РФ получил пост зампреда Верховного суда Марий Эл; realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Айрат Миннуллин, судья Верховного суда Татарстана, автор пожизненного приговора виновнику массового убийства в казанской гимназии. Судейский стаж — 11 лет, имеет звание майора юстиции. До прихода в систему Фемиды служил следователям по особо важным делам в Следкоме по РТ;

Олег Соколов, председатель Кировского райсуда Казани. Судейский стаж — 13 лет. Преподавал в Казанском филиале Владимирского юридического института ФСИН. В 2010-м был избран мировым судьей участка в Зеленодольском районе Татарстана, в 2012-м назначен судьей Верховного суда Татарстана, в 2019-м возглавил районный суд Казани. Имеет звание мастера спорта по регби;

Ильфат Фахрутдинов — судья Шестого кассационного суда общей юрисдикции. Судейский стаж — 13 лет. С 2010-го отправлял правосудие в Нижнекамском горсуде, в 2017-м стал судьей Верховного суда Татарстана, с мая 2019-го получил назначение в судьи Шестого КСОЮ и перебрался в Самару.

В данный момент место зампреда по уголовным делам Верховного суда РТ занимает Максим Беляев. Второй срок его полномочий на этом посту истекает в 2024 году.

Ирина Плотникова