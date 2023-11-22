Исследование: в России вырос спрос на национальную кухню

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В 2023 году аналитики зафиксировали рост интереса россиян к кухням разных народов. Об этом свидетельствуют результаты исследования фудтех-приложения GoldenEgg.

В России совокупный спрос на техасско-мексиканские, израильские, грузинские и северорусские блюда осенью этого года взлетел почти в два раза. Так, доля россиян, сохранивших в приложении рестораны кавказской кухни, с сентября по ноябрь стала в полтора раза выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличившись с 42% до 63%. Заведения, где готовят северорусские национальные блюда, стали добавлять в «избранное» почти в два раза чаще: число таких пользователей выросло с 13% до 24%. Популярность ресторанов мексиканской кухни выросла на 8% (с 11% до 19%), а израильской — на 4% (с 11% до 15%).

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В то же время заведения, где можно отведать итальянские и французские блюда, стали менее популярны. Доля пользователей, сохранявших первые, упала с 71% до 58%, а вторые — 62% до 53%.

Самыми частыми гостями ресторанов за одиннадцать месяцев этого года стали россияне 25—34 лет — 42%. Более трети посетителей — 36% — в возрасте от 35 до 44 лет. Реже есть вне дома предпочитают респонденты 45—54 лет (14%) и старше (8%).

Напомним, в сентябре 2023 года оборот заведений общепита Татарстана составил 6,038 млрд рублей. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года он вырос на 9,8%, а по отношению к августу этого года — на 9,2%.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина