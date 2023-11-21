Некоторым казанским семьям с детьми окажут финансовую поддержку

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Власти Казани рассматривают возможность оказать поддержку семьям с детьми, посещающими дошкольные учреждения, которые реализуют образовательную программу дошкольного образования в следующем году.

Как узнало «Реальное время», с 1 января 2024 года на компенсационные выплаты смогут рассчитывать родители, опекуны или законные представители, чьи дети посещают муниципальные дошкольные образовательные учреждения и дошкольные группы, а также муниципальные группы в частных образовательных учреждениях города, заключивших соответствующие договоры с уполномоченным органом, реализующих образовательную программу дошкольного образования.

Под муниципальной группой понимается группа детей, направленных в частное образовательное учреждение, реализующее образовательную программу дошкольного образования, через информационную систему «Электронный детский сад».

Компенсация назначается и выплачивается законному представителю, который заключил договор с детским садом и внес родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в соответствующее дошкольное образовательное учреждение.

скриншот realnoevremya.ru из документации

Размер компенсации начисляется с учетом среднедушевого дохода семьи. Среднемесячный доход каждого члена семьи определяется путем деления суммы его доходов, полученных в течение расчетного периода, на количество месяцев этого расчетного периода, в течение которых он имел данные доходы.

Для получения компенсации заявителю нужно предоставить заявление, документы о доходах каждого члена семьи за полгода, копию договора об устройстве ребенка в соответствующую образовательную организацию и другие документы.

Соответствующую меру казанские власти предоставляют не в первый раз. Например, аналогичное решение приняли в 2017 году.

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Айрат Назипов