В Татарстане разработали регламент предоставления выплаты членам семей граждан, погибших в результате ЧС

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Минтруда Татарстана разработало регламент предоставления государственной услуги по назначению единовременной денежной выплаты членам семей граждан, погибших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера регионального и межмуниципального уровня.

Чтобы получить выплату, заявителю нужно будет обратиться с заявлением в МФЦ. Как правило, документы будут рассматривать в течение 15 дней. Запрос регистрируют в течение одного дня со дня поступления заявления и документов.

Проект предполагает, что максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при получении результата ее предоставления не должен превышать 15 минут.

realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Для получения выплаты заявителю нужно предоставить документ, подтверждающий смерть погибшего и выданный компетентным органом иностранного государства, постановление следователя (дознавателя, судьи) или определение суда, подтверждающее факт гибели гражданина в результате чрезвычайной ситуации, реквизиты счета и так далее.

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Айрат Назипов