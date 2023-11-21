Планируют праздновать Новый год дома двое из трех жителей России

Собираются встречать 2024 год дома 67% россиян. Собираются в путешествие по стране 15% граждан, сообщают аналитики группы ВТБ.

Рассказали, что в новогоднюю ночь останутся дома, 67% респондентов. Также опрошенные планируют отмечать праздник в гостях у родственников или друзей (11%), на даче (3%), работе, в кафе или ресторане (по 2%) и за рубежом (менее 1%). Еще не приняли решение 12% участников исследования, а вовсе не будут веселиться в новогоднюю ночь 2%.

В то же время идея отравиться в путешествие по России в зимние каникулы вдохновляет 15% россиян. За рубеж в этот период собираются 3% респондентов. Чуть больше половины россиян — 56% — не имеют охоты к перемене мест. Не определился с планами каждый четвертый — 26%.

realnoevremya.ru (архив)

Подарки на Новый год почти половина участников исследования — 48% — хочет приобрести на сумму от одной до десяти тысяч рублей. До трех тысяч планируют потратить 13% респондентов. Готовы израсходовать три-пять тысяч 19% опрошенных, пять-десять — 20%. Готовы к тому, что траты составят 10—15 тысяч рублей, 11% россиян, 15—20 тысяч — 5%. Могут позволить себе закупиться более чем на 20 тысяч рублей 7%. Каждый пятый — 20% — затруднился дать ответ на этот вопрос. Вовсе не планируют закладывать какой-то бюджет на подарки 5% граждан.

Сюрприз наиболее желанным подарком назвали 31% мужчин и 29% женщин. Вторым по популярности вариантом ответа стали деньги — 22%. Также россияне хотели бы получить что-нибудь для хозяйства (12% мужчин и 10% женщин), электронику (8% мужчин и 7% женщин). Кроме того, представители сильного пола в два раза чаще женщин говорили о готовности обойтись без подарка (15% против 7%).

Напомним, чаще всего российские туристы предпочитают проводить зимние каникулы в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Таиланде, Египте и Турции. Так, каждый пятый путешественник из России планирует на новогодние выходные отправиться в Эмираты.

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Галия Гарифуллина