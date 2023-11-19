Аналитики рассказали, куда россияне отправятся на зимний отдых

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Чаще всего российские туристы предпочитают проводить зимние каникулы в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Таиланде, Египте и Турции. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование турсервиса Travelata.ru.

Каждый пятый путешественник из России планирует на новогодние выходные отправиться в ОАЭ. В среднем отдых на двоих там обойдется в 300 тысяч рублей (+10% к прошлому году). Вторую строчку рейтинга зарубежных направлений занял Египет. Средняя цена путешествия в эту страну составляет 280 тысяч рублей. Турцию выбирает каждый десятый. По словам аналитиков, средняя цена отдыха равна 235 тысячам рублей. Кроме того, россияне летят на отдых в Таиланд. Средний чек поездки в Юго-Восточную Азию оказался самым высоким — он подходит к 400 тысячам рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Наибольшей популярностью у граждан России пользуются четырехзвездочные отели и система питания ultra all inclusive. Как утверждают аналитики, объем бронирования увеличился в полтора раза за год.

Напомним, самым популярным видом досуга у россиян стали путешествия — стремятся посетить новые места даже во время коротких выходных 30% респондентов. Выбирают сериалы 28% опрошенных. Также популярными занятиями в свободное время стали онлайн-игры с друзьями или в одиночку — их выбирает каждый четвертый (25%).



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Галия Гарифуллина