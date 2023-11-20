Новым партнером сервиса «Халва Экспресс» стала онлайн-платформа Lamoda

Компания «Халва Экспресс» продолжает расширение сети выдачи посылок. Новым этапом развития стало партнерство с онлайн-платформой Lamoda. Теперь пользователи сервиса доставки «Халва Экспресс» смогут выбрать любой удобный пункт выдачи Lamoda для получения своих посылок.

«Наша компания строит удобную универсальную сеть выдачи для всех типов клиентов. Мы видим спрос на качественные ПВЗ с примеркой, возвратом и частичной выдачей. Партнерство с Lamoda значительно усилит наши компетенции», ― комментирует генеральный директор «Халва Экспресс» Денис Петрушевский.

«Значительная часть наших клиентов работает в направлении фешен. Данный сегмент требует особого внимания при работе с заказами и индивидуального подхода как к клиентам, так и к самим магазинам. Сегодня мы расширяем свой портфель услуг, добавляя к нему пункты выдачи Lamoda, основной специализацией которых всегда была фешен-индустрия», ― отмечает коммерческий директор «Халва Экспресс» Григорий Френкин.

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