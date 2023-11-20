Татарстанские приставы взыскали с компании 2,2 млн рублей за отказ возвращать аванс

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Приставы Альметьевского района Татарстана взыскали 2,2 млн рублей с компании. Она взяла аванс на выполнение работ, но обязательства не выполнила и не стала возвращать деньги.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Татарстану, с компанией заключила договор производственно-строительная организация. Стороны договорились, что подрядчик выполнит строительно-монтажные работы.

Исполнителю перечислили аванс, но к работам он так и не приступил. При этом фирма отказалась возвращать деньги. Заказчик через суд добился расторжения договора и взыскания предварительной оплаты.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

— Пристав применила меры принудительного взыскания: вынесла постановления об исполнительском сборе в размере почти 160 тысяч рублей, на арест транспортных средств. А когда из одного из банков пришел ответ на запрос, что именно у них должник открыл свои счета, пристав вынесла постановление об обращении взыскания на денежные средства. Более 2 млн рублей перечислены взыскателю. Решение суда исполнено, — рассказали в пресс-службе ведомства.

За первые десять месяцев судебные приставы Татарстана взыскали с должников почти 13,5 млрд рублей, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В этом году на исполнении находилось более 2,5 млн исполнительных производств.



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Айрат Назипов