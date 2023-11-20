Более 90 застройщиков на территории Волго-Вятского банка Сбербанка предложили скидки на квартиры

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Дополнительную скидку до 5% могут получить покупатели квартир в республиках Чувашии, Удмуртии, Мордовии, Марий Эл, Татарстан, Пермского края, Нижегородской, Владимирской и Кировской областей. Акция приурочена к Дню рождения Сбера и продлится до 30 ноября. Скидка доступна при оформлении заявки на сайте и в приложении Домклик (18+) Сбера.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

— Вопрос развития жилищного строительства и доступности жилья для Сбера является одним из ключевых приоритетов. При поддержке Волго-Вятского банка Сбербанка с начала этого года построено и находится в стадии строительства 574 жилых комплекса. Около 120 тысяч семей обрели свое жилье с ипотекой банка. Наряду с программами господдержки в ряде регионов действуют свои региональные программы по ипотеке для многодетных семей, медработников, педагогов, ИТ специалистов. И, конечно, в честь дня рождения Сбера наши партнеры предлагают скидку до 5% в 116 жилых комплексах. В прошлом году акция действовала 3 дня и вызвала большой интерес, поэтому в этом году мы договорились с застройщиками о ее продлении до конца ноября, чтобы была возможность принять важное решение без спешки.

Сроки проведения акций — с 9 по 30 ноября 2023 года. Подробную информацию об организаторах акций и правилах участия читайте на сайте и в блоге Домклика.



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