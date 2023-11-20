РБК: российские аптеки стали отказываться от продаж психотропных препаратов

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Аптеки в России начали отказываться от продаж сильнодействующих психотропных препаратов. Работать с такими лекарствами оказалось невыгодно из-за сильного контроля и регулировки цен, пишет РБК со ссылкой на данные «Мегаптека» и «Честный знак».

Например, препарат против эпилепсии «Фризиум» французской Sanofi был доступен лишь в 56 аптеках на всю страну. Транквилизатор «Золомакс» латвийской Grindex также отсутствует в некоторых регионах.

Всего в России зарегистрировано около 20 сильнодействующих наркотических препаратов. По данным аналитиков, вопросы с доступностью в зависимости от региона возникают как минимум с восемью из них.



realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

В пресс-службе Минздрава пояснили, что аптеки самостоятельно принимают решения о формировании ассортимента, за исключением лекарств, включенных в минимальный ассортимент.



В августе регионам России продлили право проводить закупки лекарственных средств у единственного поставщика, являющегося региональным ГУП или региональной госкомпанией. До 30 июня 2024 года региональные государственные унитарные предприятия или госкомпании, определенные субъектами России уполномоченными организациями по централизованному снабжению медучреждений, могут осуществлять закупки лекарств и медизделий. С 1 июля 2024 года регионы получат право определить то или иное региональное ГУП в качестве единственного поставщика медикаментов для местных медучреждений и аптек.



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Айрат Назипов