Субъектам России разрешили закупать лекарства у единственного поставщика

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Субъектам России продлили право проводить закупки лекарственных средств у единственного поставщика, являющегося региональным ГУПом или региональной госкомпанией. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин.

Так, до 30 июня 2024 года региональные государственные унитарные предприятия или госкомпании, определенные субъектами России уполномоченными организациями по централизованному снабжению медучреждений, могут осуществлять закупки лекарств и медизделий. С 1 июля 2024 года региона получат право определить того или иного регионального ГУПа в качестве единственного поставщика медикаментов для местных медучреждений и аптек.

В июне комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект, который сохраняет за субъектами право закупать лекарственные препараты и медоборудование у единственного поставщика, возможностью активно пользуются в Татарстане. В 1 чтении проект приняли осенью прошлого года.

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Елизавета Пуншева