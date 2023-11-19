Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Московской областью

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в Богородском городском округе Московской области пресекли попытку атаки украинского беспилотника на Москву. Об этом в своем официальном telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Сегодня ночью в Богородском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших в результате падения обломков, предварительно, нет, — написал он.

Как сообщает Минобороны России, беспилотник уничтожили над территорией Московской области в 01:00.

— Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, вчера ночью российские дежурные силы ПВО также пресекли попытку совершения атаки украинских войск беспилотниками по территории России. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над Брянской областью.

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Максим Кокунин