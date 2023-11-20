Иордания не собирается отправлять войска в Газу после завершения конфликта

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Иордания не планирует отправлять свои войсковые подразделения в сектор Газа после того, как вооруженный конфликт подойдет к концу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД королевства Аймана Хусейна Абдалла ас-Сафади.

— Мы обсуждали этот вопрос с нашими партнерами и пришли к выводу, что в Газу не будут введены никакие арабские войска. Нельзя допустить, чтобы палестинцы считали нас своими врагами. Мы не знаем, какой Газа останется после того, как текущий конфликт подойдет к концу, однако если мы хотим говорить о будущем Газы, нужно прекратить ее разрушение, — сказал он.

Также ас-Сафади заявил, что Иордания сделает «все возможное», чтобы остановить массовое перемещение людей из сектора Газа. Принудительное выселение палестинцев с территории анклава он назвал «военным преступлением» и «прямой угрозой национальной безопасности» Иордании.

Напомним, конфликт между Израилем и Палестиной разгорелся 7 октября. Израильская сторона подверглась ракетной атаке со стороны сектора Газа — по территории республики выпустили более 2 тысяч ракет.



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Максим Кокунин