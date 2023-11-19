Представительница Никарагуа стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная»

Фото: скриншот от realnoevremya.ru видео на YouTube

23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо из Никарагуа стала победительницей 72-го международного конкурса «Мисс Вселенная». Прямая трансляция мероприятия велась на YouTube-канале конкурса.

Россию на этом конкурсе представляла обладательница титула «Мисс Россия — 2023» 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга.

На этой неделе россиянка продемонстрировала созданный по мотивам русских сказок национальный костюм «Царевна-Лебедь» от петербургского дизайнера Ольги Маляровой. Ей не удалось войти в топ-10 участниц смотра.

— Для нас было честью принимать участниц, организаторов и гостей конкурса из разных стран. Конкурс «Мисс Вселенная» дал нам возможность показать миру, на что мы способны. Спасибо за выбор стать частью возрождения Сальвадора, — заявил президент принимающего государства Найиб Букеле.

По словам организаторов, конкурс «Мисс Вселенная» в 2024 году пройдет в Мексике.

Напомним, главный титул международного конкурса красоты «Миссис Вселенная — 2022» получила жительница Удмуртии Елена Максимова. Конкурс проходил с 30 января по 5 февраля в Софии. Тогда впервые в истории конкурса, который проводится с 2007 года, первое место получила представительница России.



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Максим Кокунин