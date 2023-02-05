Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная» впервые в истории

Фото: «Конкурс «Миссис Удмуртия»/vk.com (Елена Максимова в центре)

Главный титул международного конкурса красоты «Миссис Вселенная — 2022» получила жительница Удмуртии Елена Максимова. Конкурс проходил с 30 января по 5 февраля в Софии, сообщает группа во «ВКонтакте» «Конкурс «Миссис Удмуртия»

В финал конкурса вышли 120 женщин из разных стран — Китая, Таиланда, Филиппин, Японии, Индии, Белоруссии, Украины, Германии, Испании, США и других. Впервые в истории конкурса, который проводится с 2007 года, первое место получила представительница России.



Фото: «Конкурс «Миссис Удмуртия»/vk.com

Елене Максимовой 34 года. Она уроженка Кезского района Удмуртской Республики. У нее есть муж и двое детей. Имеет три высших образования. Занимается бизнесом.

Неделю назад стали известны победительницы конкурса красоты «Мисс Татарстан — 2023», который стал в этом году юбилейным и отметил 25-летие. Главной красавицей республики в этом году стала Рамина Пронина — уроженка Казани. Титул «Мисс Казань» завоевала Екатерина Морозова, родившаяся в столице Татарстана. А победительницей в новой номинации «Мисс beauty fest» стала уроженка Ростова-на-Дону Дарья Федорова.

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Айрат Назипов